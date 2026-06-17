Auch die SPD-Fraktion nimmt die Debatte zum Anlass, um sich Regeln im Umgang mit KI zu geben. "Wir können uns als Landespolitik nicht aus der Verantwortung ziehen", sagte SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher. KI ersetze nicht einen Wertekompass und eine Haltung, erläuterte Liebscher auf die Frage, ob er es würde wissen wollen, wenn Anträge im Parlament mit KI erstellt wurden. "Deswegen würde ich genau diesen Punkt auch ablehnen - sowohl für unsere eigenen Anträge als auch von anderen. Weil dann haben wir wirklich nur noch maschinell erstellte Texte."