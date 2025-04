Gewinne reinvestieren

Eine solche Landeswohnungsgesellschaft müsste ihrer Ansicht nach in öffentlicher Hand sein und ihre Gewinne vollständig in den Gesellschaftszweck soziales Wohnen reinvestieren. "Sie sollte so gestaltet werden, dass ihre Struktur und Aktivitäten keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine wirksame Unterstützung für die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften in Thüringen sind", forderte Müller.