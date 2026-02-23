Landtag: Leere Gasspeicher - Grüne fordern Bericht von Aiwanger

Gasspeicher Wolfersberg nur noch bei fünf Prozent

Der Gasspeicher in Wolfersberg beinhaltete Ende Januar bereits nur noch fünf Prozent und steht damit kurz vor einem Leerstand. Ende Januar 2025 waren es noch 30 Prozent. Dies geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. In früheren Jahren hatte die Staatsregierung von CSU und Freien Wählern die Bundesregierung dafür massiv kritisiert und eine weitsichtigere Gasstrategie eingefordert. Aktuell ist nichts Derartiges zu vernehmen. Dafür kam auch von der AfD bereits massive Kritik; auch sie warf der CSU-geführten Staatsregierung untätig vor.