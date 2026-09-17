Landtag: Landtag debattiert über Kita-Qualität und Elbe-Ausbau

In der Aktuellen Debatte des Parlaments soll es ferner um den umstrittenen Ausbau der Elbe und die schwierige finanzielle Situation der Pflegekassen gehen. In der folgenden Befragung der Staatsregierung steht Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Abgeordneten Rede und Antwort. Ein gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, Grünen und Linken widmet sich dem Bevölkerungsschutz im Freistaat. Auf Antrag der AfD soll es am Nachmittag um einen Ausbaustopp für Windkraftanlagen gehen. CDU und SPD nehmen die Situation der Kleingärten in den Blick.