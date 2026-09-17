Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Landtag will am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) über die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten debattieren. Hintergrund ist das sogenannte Kita-Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz des Bundes. Mit Sprachtests für alle Vierjährigen und gezielter Förderung in den Kitas soll eine Trendwende in der Bildungspolitik erreicht werden. In Sachsen stieß das Gesetz auf Kritik, weil der Bund zwar mehr Anforderungen stellt, den Ländern aber Zuwendungen für diesen Bereich kürzt.
Landtag Landtag debattiert über Kita-Qualität und Elbe-Ausbau
dpa 17.09.2026 - 03:30 Uhr