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Landtag Landtag debattiert über Kita-Qualität und Elbe-Ausbau

Sprachtests für Vierjährige und weniger Geld vom Bund: In Sachsen wird das Kita-Gesetz des Bundes kritisch gesehen. Jetzt debattiert der Landtag darüber.

Landtag: Landtag debattiert über Kita-Qualität und Elbe-Ausbau
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Der Sächsische Landtag debattiert am letzten Tag des September-Plenums unter anderem über die Qualität der Betreuung in Kitas. Foto: Katharina Kausche/dpa

Dresden (dpa/sn) - Der Sächsische Landtag will am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) über die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten debattieren. Hintergrund ist das sogenannte Kita-Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz des Bundes. Mit Sprachtests für alle Vierjährigen und gezielter Förderung in den Kitas soll eine Trendwende in der Bildungspolitik erreicht werden. In Sachsen stieß das Gesetz auf Kritik, weil der Bund zwar mehr Anforderungen stellt, den Ländern aber Zuwendungen für diesen Bereich kürzt. 

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In der Aktuellen Debatte des Parlaments soll es ferner um den umstrittenen Ausbau der Elbe und die schwierige finanzielle Situation der Pflegekassen gehen. In der folgenden Befragung der Staatsregierung steht Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Abgeordneten Rede und Antwort. Ein gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, Grünen und Linken widmet sich dem Bevölkerungsschutz im Freistaat. Auf Antrag der AfD soll es am Nachmittag um einen Ausbaustopp für Windkraftanlagen gehen. CDU und SPD nehmen die Situation der Kleingärten in den Blick.