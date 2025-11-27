Landtag: Fraktionen finden Kompromiss für Haushalt

In den Etat-Verhandlungen hatte es zuletzt noch bei der Finanzierung im Bereich Migration und Integration geklemmt. Im Entwurf der Landesregierung stand eine Kürzung in Höhe von fünf Millionen Euro. Laut Bühl und Schaft sei ein Kompromiss gefunden worden. CDU-Fraktionschef Bühl sagte, es sollen rund zehn Millionen Euro für den Bereich bereitstehen. Seinen Angaben nach werden also nur drei Millionen Euro gekürzt. Im laufenden Haushalt 2025 seien rund 13 Millionen Euro für den Bereich enthalten. Das Geld ist unter anderem für Beratungsangebote gedacht.