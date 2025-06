Landtag: Koalition will Mittel für Erwachsenenbildung umschichten

AfD skeptisch

Die oppositionelle Linke-Fraktion begrüßte das Vorhaben. Die AfD-Fraktion hingegen reagierte mit Skepsis. Der AfD-Abgeordnete Denny Jankowski kündigte an, trotzdem einer Ausschussüberweisung zustimmen zu wollen. Er sei gespannt, was der Rechnungshof zu den Plänen sage. Jankowski argumentierte, dass das bisherige Modell es ermögliche, auf sich verändernde Bedarfe zu reagieren. "Vielleicht haben wir in ein, zwei Jahren Bedarf in Themenfeldern, die wir jetzt noch gar nicht sehen", sagte er. Seine Fraktion halte nichts davon, den derzeitigen Zustand mit den derzeitigen Mitteln einzufrieren.