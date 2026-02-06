Landtag: Koalition will Leitbild für Gemeindefusionen anpassen

Erfurt (dpa/th) - Freiwillig neu gegliederte Kommunen in Thüringen sollen weiterhin in der Regel 6.000 Einwohner haben. Das sieht ein Antrag von CDU, BSW und SPD zu einem überarbeiteten Leitbild vor, den die Abgeordneten im Landtag beraten haben. "Für uns steht die Freiwilligkeit an oberster Stelle", sagte der CDU-Abgeordnete Jonas Urbach. Bei einer Einwohnerzahl von dann 6.000 sollen die Kommunen die vollen Prämien in Höhe von 200 Euro pro Einwohner bekommen. In Ausnahmefällen sollen auch 5.000 Einwohner ausreichen, sagte Urbach.