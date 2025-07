München (dpa/lby) - Eine Streichung der in der Verfassung verankerten Altersgrenze für bayerische Ministerpräsidenten ist im Landtag derzeit nicht in Sicht. CSU und Freie Wähler machten in der Landtagsdebatte zu einem Antrag der Grünen sehr deutlich, dass sie an der geltenden Regelung festhalten wollten. Laut Verfassung muss man das 40. Lebensjahr vollendet haben, um im Freistaat Bayern zum Regierungschef gewählt werden zu können.