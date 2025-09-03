Während Augsten sich kurz nach diesem Gespräch ernüchtert gezeigt und erklärt hatte, er sehe keinen Sinn in weiteren Treffen mit Höcke, zeichnet Höcke nun ein anderes Bild dieses Zusammentreffens. "Ich hatte das Gefühl, dass nach unserem ersten Zusammentreffen ein Gesprächsfaden geknüpft worden ist", sagte Höcke. Er sei weiter bereit, erneut mit Augsten oder jedem anderen Abgeordneten des Landtages zu sprechen. "Und vielleicht ergibt sich auch am Rande des Plenums einfach mal, dass man sich mal zum Kaffee irgendwo hinstellt und mal die Köpfe zusammensteckt."