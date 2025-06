Mit den modernen Deutschen und ihrem Patriotismus ist es kompliziert. 2006 zur Fußballweltmeisterschaft badet das Land zuletzt in einem von allen Seiten akzeptierten Fahnenmeer. Die Menschen schminken ihre Gesichter Schwarz-Rot-Gold, flaggen die Häuser freiwillig wie zu den Maifeiern in der DDR und hängen schwarz-rot-goldene Wimpel an ihre Autos. Nie ist es harmloser und fröhlicher, deutscher Patriot zu sein.