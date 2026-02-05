Landtag Igel in Gefahr – Streit um Schutz vor Bayerns Mährobotern

München (dpa/lby) - Schlechte Nachrichten für Bayerns Igel: Ein von den Grünen gefordertes bayernweites Nachtfahrverbot für Mähroboter droht an diesem Donnerstag im Landtag zu scheitern. CSU, Freie Wähler und AfD haben sich in den Ausschussberatungen bereits gegen eine Vorreiterrolle des Freistaats beim Schutz der stacheligen Tiere ausgesprochen. Einzig SPD und Grüne sind für ein landesweites Verbot, welches es auch noch in keinem anderen Bundesland gibt. Stattdessen entwickelt sich bundesweit ein unübersichtlicher Flickenteppich aus kommunalen Regelungen.