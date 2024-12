Erfurt - Die Thüringer AfD-Fraktion will einen Untersuchungsausschuss zum Landesverfassungsschutz und seinem Präsidenten Stephan Kramer beantragen. Das kündigte AfD-Fraktionschef Björn Höcke im Landtag in Erfurt an. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Kramer in Medienberichten - unter anderem geht es um Geheimnisverrat. Kramer will die Vorwürfe nicht öffentlich kommentieren.