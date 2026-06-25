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Landtag Grüne warnen vor Zerschlagung von Landesämtern

Droht Sachsens Archäologie und Denkmalpflege die Schwächung? Die Grünen sehen einzigartige Forschung und Kultur in Gefahr.

Landtag: Grüne warnen vor Zerschlagung von Landesämtern
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Die Grünen haben vor einer Zerschlagung der Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege gewarnt (Archiv). Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Sächsischen Landtag warnen vor einer Zerschlagung der Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege. Im Landtag warfen sie der Regierung vor, den beiden eigenständigen Behörden Kompetenzen zu entziehen und die Ämter zu Fachabteilungen innerhalb der Landesdirektion herabzustufen zu wollen. Damit riskiere man eine politische Einflussnahme auf fachliche Entscheidungen, sagte der Abgeordnete Wolfram Günther: "Die geplanten Änderungen sind kein Aufbruch in die Zukunft, sondern eine Abwertung von Denkmalpflege und Archäologie."

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Mit der Zerschlagung des Landesamtes für Archäologie und der Herauslösung des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz aus seinem wissenschaftlichen Zusammenhang setze die Staatsregierung eine der erfolgreichsten Kultur- und Forschungseinrichtungen Sachsens aufs Spiel, kritisierte die Abgeordnete Claudia Maicher. Das Museum verbinde Forschung, Wissensaufbereitung und Vermittlung auf einzigartige Weise. Wer diese Strukturen auseinanderreiße, schwäche die Archäologie im Freistaat.

Grüne rufen Regierung auf, Strukturreform zu stoppen

Die Grünen forderten die sächsische Regierung auf, die Strukturreformen zu stoppen und stattdessen gemeinsam mit Fachverbänden, Wissenschaft, Kommunen und Beschäftigten an einer zukunftsfähigen Weiterentwicklung von Denkmalpflege und Archäologie zu arbeiten. Notwendig seien schnellere Verfahren, eine bessere Digitalisierung und eine verlässliche Ausstattung der Fachbehörden.

Ministerin sieht Auftrag zur Bewahrung des Erbes nicht gefährdet

Für die Regierung bezog Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) Stellung, die früher die Landesdirektion leitete. Historisches Erbe zu bewahren stehe außer Frage, stellte sie klar. Die Regierung, das Landesamt für Denkmalpflege und das Landesamt für Archäologie stünden gemeinsam zu diesem Auftrag. Daran ändere auch nichts, wenn sich die Strukturen änderten. 

"Jede Organisation muss sich in regelmäßigen Abständen überprüfen"

Kraushaar zufolge geht es darum, die Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern, die Fachlichkeit zu stärken und die vorhandenen Ressourcen dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Eine Strukturveränderung führe zu Unsicherheiten, dennoch brauche man von Zeit zu Zeit eine Prüfung vorhandener Strukturen. "Jede Organisationen muss sich in regelmäßigen Abständen überprüfen."