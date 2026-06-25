Landtag: Grüne warnen vor Zerschlagung von Landesämtern

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Sächsischen Landtag warnen vor einer Zerschlagung der Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege. Im Landtag warfen sie der Regierung vor, den beiden eigenständigen Behörden Kompetenzen zu entziehen und die Ämter zu Fachabteilungen innerhalb der Landesdirektion herabzustufen zu wollen. Damit riskiere man eine politische Einflussnahme auf fachliche Entscheidungen, sagte der Abgeordnete Wolfram Günther: "Die geplanten Änderungen sind kein Aufbruch in die Zukunft, sondern eine Abwertung von Denkmalpflege und Archäologie."