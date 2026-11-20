Erfurt (dpa/th) - Eines Gesetzespanne bringt nach einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" rund 2.600 Kommunalbeamte vorerst um einen zusätzlichen freien Tag. Der soll bisher nur den rund 30.000 Landesdienern zustehen. Die Novelle des Thüringer Beamtenrechts war in der Vorwoche im Landtag mit knapper Mehr beschlossen worden. Laut Finanzministerium wurde das Versehen erst bei der Prüfung des verabschiedeten Gesetzestextes entdeckt. Der Fehler müsse nun in einem neuen Gesetzgebungsverfahren behoben werden, hieß es.