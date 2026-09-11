Es gehört zu den zentralen Reformvorhaben der Regierungskoalition von CDU, Thüringen.Gerecht und SPD: Die Hochschulen im Freistaat sollen sich enger verzahnen, so perspektivisch ihre Kosten senken und Ressourcen effizienter einsetzen. Das sieht ein Entwurf für eine neue Hochschulrahmenvereinbarung vor, die im Landtag diskutiert wurde. "Nicht jede Hochschule muss jede Leistung selbst vorhalten", sagte Bildungsminister Christian Tischner (CDU) im Parlament. Studienangebote könnten stärker abgestimmt, Forschungsinfrastruktur gemeinsam genutzt werden.