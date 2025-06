Landtag: Fußfessel, Taser, KI - Kritik an Plänen für Polizei-Gesetz

Warum will die Landesregierung das Polizeiaufgabengesetz ändern?

Innenminister Maier will das Gesetz modernisieren. Der Einsatz künstlicher Intelligenz etwa soll Ermittlern bei der Verbrecherjagd helfen. Außerdem setzt die Brombeer-Landesregierung aus CDU, SPD und BSW damit Versprechen aus ihrem Koalitionsvertrag um - etwa durch die Einführung der elektronischen Fußfessel. Potenzielle Opfer häuslicher Gewalt sollen so besser geschützt, Straftaten im Idealfall verhindert werden. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jonas Urbach, begrüßte die Pläne. "Der Opferschutz ist für uns an erster Stelle", sagt er.