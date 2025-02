München (dpa/lby) - Die bayerischen Fördergelder für den Bau von neuen Sozialwohnungen reichen nicht ansatzweise aus, um die eingehenden Anträge aus den Regierungsbezirken zu bedienen. Nach Angaben des Bauministeriums gingen im Jahr 2024 bei den Bewilligungsstellen Förderanträge in Höhe von 1,865 Milliarden Euro ein. Dem gegenüber stehen ausgeschüttete Gelder von etwas mehr als 690 Millionen Euro - was in etwa 37 Prozent entspricht.