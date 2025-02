Landtag: Experten sehen noch viele Hürden für Bayerns Wärmewende

Für den Obermeister der Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik München, Olaf Zimmermann, braucht es mehr politische Zuverlässigkeit. Was in der Politik gemacht werde, sei ein Hin und ein Her. "Man muss klare Vorgaben geben. Der Kunde braucht klare Vorgaben", sagte der Unternehmer. Wenn derzeit etwa das Gebäudeenergiegesetz im Wahlkampf nur zum Stimmenfang genutzt werde, führe das "definitiv zur Verunsicherung".