Landtag Ex-Ärztekammer-Chefin: "Nicht die letzte Pandemie"

Lage im Jahr 2020 "hochbrisant"

Lundershausen schilderte auf Fragen der Abgeordneten, das die Lage am Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020 "hochbrisant" gewesen sei. "Es war eine ausgesprochen anstrengende Zeit." Sie habe damals eine Statistik zur Kenntnis genommen, mit Hochrechnungen, wie sich die Pandemie entwickeln würde, wenn nichts unternommen würde. "Das hat schon Angst gemacht, in der Ärzteschaft, glaube ich", sagte sie. "Ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen worden wären, wäre es so gekommen, wie dort dargestellt." Ihrer Einschätzung nach seien die Maßnahmen zu Beginn der Pandemie, als es noch keinen Impfstoff gab, gerechtfertigt und angemessen gewesen.