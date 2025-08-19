Landtag Ex-Ärztekammer-Chefin: "Nicht die letzte Pandemie"

Erfurt (dpa/th) - Die Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer, Ellen Lundershausen, plädiert für eine auf die Zukunft ausgerichtete Diskussion über die Corona-Pandemie. "Die Diskussion heute ist eine retrospektive Diskussion", diese helfe nicht weiter, sagte Lundershausen in einer Sitzung des Thüringer Corona-Untersuchungsausschusses in Erfurt. "Wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten." Sie sei davon überzeugt, dass es nicht die letzte Pandemie war, die die Menschen zu bewältigen haben. Lundershausen war während der Corona-Pandemie Präsidentin der Landesärztekammer in Thüringen. Sie ist zudem Hals-Nasen-Ohren-Ärztin.