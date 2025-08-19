Landtag Emotionale Corona-Aufarbeitung - "Auf Zukunft vorbereiten"

Lage im Jahr 2020 "hochbrisant"

Auf Fragen der Abgeordneten schilderte sie, dass die Lage am Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020 "hochbrisant" gewesen sei. "Es war eine ausgesprochen anstrengende Zeit." Sie habe damals eine Statistik zur Kenntnis genommen, mit Hochrechnungen, wie sich die Pandemie entwickeln würde, wenn nichts unternommen würde. "Das hat schon Angst gemacht, in der Ärzteschaft, glaube ich", sagte sie.