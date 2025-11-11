Landtag: Drosten und Wieler im Corona-Untersuchungsausschuss

Erfurt (dpa/th) - Der Virologe Christian Drosten und der frühere Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagen am Dienstag (ab 10.30 Uhr) im Thüringer Corona-Untersuchungsausschuss aus. Der 53 Jahre alte Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Wieler führte viele Jahre lang das RKI. Beide galten während der Corona-Pandemie als einflussreiche Berater, auf deren Einschätzungen und Expertise sich auch die Politik maßgeblich stütze.