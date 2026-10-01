Landtag Debatte über AfD-Verbot - Was bleibt von der Anhörung?

Erfurt (dpa/th) - Fast zehn Stunden, die nachwirken: Nach einer Anhörung im Thüringer Landtag zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren zeigen sich CDU-Vertreter nachdenklich, aber weiter zurückhaltend. "Klar waren wir skeptisch generell und die Skepsis ist auch nicht gewichen", sagte der Jurist und CDU-Abgeordnete Wolfgang Weißkopf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Man müsse sich vergewissern, ob die Voraussetzungen für ein AfD-Verbot vorliegen oder nicht. "Und wenn sie vorliegen, dann wird die CDU sich dem nicht entgegenstellen. Aber das muss genau geprüft werden."