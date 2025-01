Landtag: CSU und Freie Wähler fordern niedrigere Führerscheinkosten

Führerscheine kosten oft mehr als 4.000 Euro

Die Kosten für die Fahrerlaubnis steigen seit Jahrzehnten immer weiter an. Der ADAC berichtete im vergangenen Jahr unter Berufung auf eine Umfrage von Kosten von bis zu 4.400 Euro. Der Antrag nennt als Möglichkeiten zur Kostensenkung auch die Betriebskosten für die Fahrschulen sowie die Vorgaben für die Prüfungen. So sei ein Kostentreiber, dass in bestimmten Fällen ein zusätzlicher Anhängerführerschein benötigt werde, den es früher nicht gegeben habe.