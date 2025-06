Landtag: CDU wirft BSW Täter-Opfer-Umkehr zum Gaza-Krieg vor

Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl hat dem Bündnis Sahra Wagenknecht in einer Aktuellen Stunde zum Gaza-Krieg eine Täter-Opfer-Umkehr vorgeworfen. Das BSW spreche von einer staatlich organisierten Zerstörung und meine damit Israel. "Das ist aber keine Kritik aus unserer Sicht, sondern das ist eine Opfer-Täter-Umkehr", sagte Bühl im Landtag in Erfurt. Kritik an der israelischen Regierung sei legitim, "kann aber nicht zur pauschalen Verurteilung Israels führen", so Bühl. Wer Israel dämonisiere, öffne dem Antisemitismus die Tür.