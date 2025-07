Landtag: CDU: Kostenloses Kita-Jahr soll in den Haushalt

Erfurt (dpa/th) - Das mit der Linken ausgehandelte dritte kostenlose Kindergartenjahr soll nach Ansicht der CDU-Fraktion im neuen Haushalt abgebildet sein. "Für mich ist mit Blick auf die Zustimmungsfähigkeit des Haushaltes erst mal wichtig, dass das gilt, was verabredet ist", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Verabredet worden sei, dass das nächste beitragsfreie Kita-Jahr für die zweite Hälfte 2027 in den Etat eingeplant werde. "Was versprochen und zugesagt ist, das muss dann auch gelten", sagte Bühl.