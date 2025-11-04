Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl hat das Nein zu einer Zusammenarbeit seiner Fraktion mit der AfD bekräftigt, hält aber einen Austausch zum Erreichen von Zweidrittel-Mehrheiten für nötig. "Wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen, so steht es in unserem Koalitionsvertrag", sagte der CDU-Politiker dem "Freien Wort". Zugleich erkenne die CDU-Fraktion aber die Realitäten und suche den Austausch in Fragen, die eine Zweidrittel-Mehrheit erforderten. "Aufgrund der Sperrminorität sind dann Gespräche auch mit der AfD zu führen", sagte er in dem Interview.