Landtag: Bericht: Neue Verfassungsschutzkontrolle startet

Erneut Gesetzesänderung nötig?

Dies könnte auch diesmal so kommen, denn schon in zwei Wochen wird ein neuer Landtag gewählt. Die CDU-Abgeordneten Raymond Walk und Jörg Kellner werden dem Parlament voraussichtlich nicht mehr angehören. Da die FDP nach Umfragen um einen Wiedereinzug in den Landtag bangen muss, könnte auch Dirk Bergner, der in die Kommission gewählt wurde, am Ende kein Mandat erhalten. Das vierte gewählte Mitglied, Dorothea Marx, steht bei der Thüringer SPD auf Listenplatz acht. In Umfragen steht die SPD bei sechs bis sieben Prozent.