Landtag: Behn zieht Kandidatur als Bürgerbeauftragter zurück

Erfurt (dpa/th) - Der Jurist Andreas Behn hat seine Kandidatur für den Posten des Thüringer Bürgerbeauftragten zurückgezogen. "Ich stehe nicht mehr als Kandidat für die Position des Bürgerbeauftragten zur Verfügung. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich mich gerne für die Belange der Thüringerinnen und Thüringer eingesetzt hätte", erklärte Behn in einer Mitteilung der BSW-Fraktion. Er mache mit seinem Schritt den Weg frei für einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin. Nach dpa-Informationen galt eine Mehrheit für eine Wahl Behns als unsicher.