München (dpa/lby) - Die Einsatzkräfte von Bayerns Feuerwehren dürfen bis zum 67. Lebensjahr im aktiven Dienst eingesetzt werden. Der Landtag gab grünes Licht für eine Anhebung der bisher bei 65 Jahren liegenden Altersgrenze. Das Gesetz tritt nach Angaben des Innenministeriums am 16. Juli in Kraft – es sieht auch vor, dass die Altersgrenze künftig flexibel an das jeweilige Rentenalter angepasst wird. Wie in anderen Bundesländern kämpfen auch in Bayern viele Feuerwehren mit Personalsorgen.