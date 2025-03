Landtag: Bayerns Abgeordneten-Diäten knacken 10.000-Euro-Marke

Diäten-Anpassung ist gesetzlich geregelt

"Zahlreiche höhere Tarifabschlüsse kamen Ende 2023 und in 2024 zum Tragen, so dass die durchschnittlichen Einkommen in Bayern gestiegen sind. Diese Entwicklung schlägt sich nun – zeitversetzt - auf die Diäten für die Abgeordneten des Bayerischen Landtags nieder", betonte Aigner. Die direkte Kopplung der Diätenerhöhung an den Index der allgemeinen Einkommensentwicklung ist gesetzlich festgeschrieben.