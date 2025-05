Landtag "Akt der Verteidigung" - Debatte über AfD-Verbotsverfahren

Erfurt (dpa/th) - In einer lebhaften Debatte haben Abgeordnete im Thüringer Landtag das Für und Wider eines AfD-Verbotsverfahrens diskutiert. "Es ist ein Akt der Verteidigung unserer Verfassung", sagte Linke-Fraktionschef Christian Schaft. Die Demokratie sei angreifbar. Die AfD habe sich in den vergangenen Jahren immer weiter radikalisiert, sagte Schaft. "Diese Partei ist eine reale Gefahr für unsere Demokratie." Seine Fraktion hatte einen Antrag in das Parlament eingebracht, der im Kern die Landesregierung dazu auffordert, sich für ein Verbotsverfahren einzusetzen.