Maier weist Verantwortung zurück

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) wies Verantwortung für das Agieren der internen Ermittler von sich. "In aller erster Linie sind das die Entscheidungen auch der Staatsanwaltschaft und von Richterinnen und Richtern. Und darauf darf ich und will ich keinen Einfluss nehmen", sagte er in einer Regierungsbefragung im Parlament.