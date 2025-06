München (dpa/lby) - Die AfD will per Gesetz das Hissen der Regenbogen- und der EU-Flagge vor öffentlichen Gebäuden und sonstigen staatlichen Einrichtungen in Bayern verbieten. Ein Gesetz über das Beflaggen öffentlicher Gebäude solle festlegen, dass "ausschließlich die Bundesflagge, die bayerische Staatsflagge sowie die Flagge der jeweiligen Kommune gehisst oder angebracht werden dürfen", heißt es in einem entsprechenden Gesetzesantrag der Fraktion im Landtag.