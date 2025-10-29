Landtag: AfD will in Sonderplenum über die Antifa reden

Erfurt (dpa/th) - In einem Sonderplenum vor der regulären Landtagssitzung diskutieren die Abgeordneten am Mittwoch (Beginn: 12.00 Uhr) auf Antrag der AfD über Linksextremismus und die Antifa. Die AfD hatte die Sondersitzung nach Angaben ihres Vize-Fraktionschefs Daniel Haseloff auch deshalb beantragt, weil es ihrer Ansicht nach generell zu wenige Landtagssitzungen gibt. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.