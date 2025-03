Landtag: AfD kündigt Sonderplenum zum geplanten Finanzpaket an

Erfurt (dpa/th) - Thüringens AfD-Fraktion will in einem Sonderplenum über die Pläne von Union, SPD und Grünen im Bund über ein milliardenschweres Finanzpaket sprechen. "Die Beseitigung jeder Schuldengrenze zur Militarisierung Deutschlands und für die Kriegsführung eines fremden Staats kommt einem staatspolitischen Amoklauf gleich", sagte Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke in einer Mitteilung. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.