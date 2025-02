Da die AfD mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament und damit eine Sperrminorität hat, kann sie die Wahl blockieren - was sie bereits in einer Landtagssitzung im Januar getan hat. Für eine Auflösung der Blockade verlangt die AfD Sitze in einem Gremium zur Kontrolle des Verfassungsschutzes, von dem sie selbst als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde und beobachtet wird.