Landtag: Abgeordnete für Erfassung von Straftaten mit K.-o.-Tropfen

Erfurt (dpa/th) - Parteiübergreifend haben sich Abgeordnete im Landtag offen für ein stärkeres Vorgehen gegen K.-o.-Tropfen gezeigt. Ein Antrag dazu von CDU, BSW und SPD sowie ein Antrag der Linken wurden einstimmig in den Sozialausschuss und in den Innenausschuss überwiesen. Die Koalition fordert in ihrem Antrag, Straftaten zu K.-o.-Tropfen statistisch zu erfassen. "Das Tappen im Dunkeln muss ein Ende haben", sagte die CDU-Abgeordnete Jane Croll. Das Landeskriminalamt soll gemeinsam mit der Landesregierung ein System dazu entwickeln.