Landshut (dpa/lby) - Bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück in Niederbayern ist ein Mann auf eine alte Wurfgranate gestoßen. Der 34-Jährige fand den 15 bis 20 Zentimeter langen und stark verrosteten Gegenstand am Freitag in Landshut, wie die Polizei mitteilte. Spezialkräfte entsorgten die Granate am Nachmittag.