Vielfältig sind die Aufgaben, welche Landschaftspflegeverbände (LPV) in ganz Thüringen abdecken. Dazu gehören die Umsetzung von Natur- und Artenschutzprojekten, Erhalt, Aufwertung und Anlage von Streuobstwiesen, Erhalt einer vielfältigen Kulturlandschaft, Akquise von Fördergeldern für Pflegearbeiten, Umsetzung der europäischen Naturschutzrichtlinie (Natura 2000), fachliche Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe, Vorbereitung und Koordinierung der Umsetzung des Förderprogrammes NALAP (Naturschutz und Landschaftspflege), Sensibilisierung der Bevölkerung für die Ziele des Naturschutzes sowie Umweltbildung.