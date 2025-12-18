Der Landschaftspflegeverband/Natura-2000-Station Rhön hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich und sich auch für das kommende Jahr viel vorgenommen, um gemeinsam mit den Rhönern die Landschafts-Strukturen und die Artenvielfalt in diesem einzigartigen Natur- und Kulturraum zu erhalten. Wie aus dem Verband beim Blick aufs beginnende Jahr zu erfahren ist, startet der LPV im Januar mit einem Aufruf: „Wer hat Interesse an Reisern von Apfelbäumen aus dem Sortengarten Dörrensolz? Wir wollen unsere seltenen, regionalen Sorten in die Rhön tragen.“