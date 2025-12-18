 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Reiser-Börse: Alte Sorten verbreiten

Landschaftspflege Rhön Reiser-Börse: Alte Sorten verbreiten

Wer Interesse an Reisern von Apfelbäumen aus dem Rhöner Sortengarten Dörrensolz hat, kann sich beim Landschaftspflegeverband Rhön melden. Er will alte Sorten erhalten.

Landschaftspflege Rhön: Reiser-Börse: Alte Sorten verbreiten
1
Die Vielfalt der regionalen Apfelsorten soll erhalten werden. Der LPV schneidet dafür Edelreiser und gibt sie gegen kleines Entgelt weiter. Foto: Iris Friedrich

Der Landschaftspflegeverband/Natura-2000-Station Rhön hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich und sich auch für das kommende Jahr viel vorgenommen, um gemeinsam mit den Rhönern die Landschafts-Strukturen und die Artenvielfalt in diesem einzigartigen Natur- und Kulturraum zu erhalten. Wie aus dem Verband beim Blick aufs beginnende Jahr zu erfahren ist, startet der LPV im Januar mit einem Aufruf: „Wer hat Interesse an Reisern von Apfelbäumen aus dem Sortengarten Dörrensolz? Wir wollen unsere seltenen, regionalen Sorten in die Rhön tragen.“

Nach der Werbung weiterlesen

Von Alkmene bis Winterrambur – die Reiser zum Veredeln werden gern abgegeben. Foto: LPV Rhön

Der LPV schneidet demnach Edelreiser aus 29 alten Sorten – von Alkmene bis Winterrambur. Die Liste der Sorten findet man auf der Webseite des Verbandes. Interessenten melden sich bis 15. Januar 2026. Materialkosten: 2 Euro pro Reiser. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite

www. lpv-rhoen.de.