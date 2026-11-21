Vom Hang über der Ortsdurchfahrt sind die Dächer von Unterschönau wieder zwischen den Bäumen zu sehen. An einigen Stämmen leuchten orange Markierungen, weiter unten liegen helle Sägespäne im Laub. Wer in Richtung Oberhof fährt, hat den Hang rechter Hand. Hier am Arnsberg lässt die Stadt Steinbach-Hallenberg vom Landschaftspflegeverband Thüringer Wald eine alte Bergwiese freilegen. Nachbar Wolfram König hat darauf lange gewartet. Seine Fläche grenzt unmittelbar an den Hang, der sich bis zum Unterschönauer Friedhof zieht.