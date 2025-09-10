Mitten im Baulärm, zwischen Fräsen, Walzen und schwer beladenen Lkw, steht ein älterer Mann am Rand der Baustelle. In der Hand hielt er ein vergilbtes Foto. Es zeigt ihn selbst, jung und mit Schaufel in der Hand, vor 47 Jahren. Damals war Ingolf Stumpf Teil des Teams, das die Landsberger Straße zum ersten Mal errichtete. „Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, jetzt zuzusehen, wie die Straße erneuert wird, die wir damals gebaut haben“, sagt er. Sein Blick schweift über die Maschinen, über Männer in orangefarbenen Westen, die konzentriert den frischen Asphalt verteilen. Ein Stück Geschichte mitten im Baustellenalltag.