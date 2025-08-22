Die Landsberger Straße zwischen Meiningen und Walldorf nimmt wieder sichtbar Gestalt an. Wer aktuell an der Baustelle vorbeikommt, der sieht: Der größte Teil des Abschnitts zwischen der Brückenmühle in Walldorf und dem Ortseingang Meiningen ist bereits mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Die zuvor abgefräste Fahrbahn wurde verbreitert, mit einer verstärkten Tragschicht versehen und Stück für Stück wiederaufgebaut.