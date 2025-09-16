Absperrbaken im Slalom-Stil, Löcher im Asphalt und Bohrgeräusche – so starteten zu Wochenbeginn die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt der Landsberger Straße zwischen Ortseingang Meiningen und Kreuzung Herrenbergstraße/Untere Kuhtrift. Die Vorbereitungen für die Instandsetzung dieses Bereiches laufen auf Hochtouren. Trotz der Sperrung für den Durchgangsverkehr bleiben wichtige Zufahrten offen: Der Kindergarten Abenteuerland ist aus Richtung Defertshäuser Weg erreichbar, der tegut-Markt und der Baustoffmarkt Meiningen aus städtischer Richtung. Auch Herrenberg und Untere Kuhtrift können aus Richtung Innenstadt/Volkshaus befahren werden. Die bauausführende Firma Strabag bittet Anwohner um Vorsicht: Die Zu- und Abfahrt ist nur eingeschränkt möglich, Fahrzeuge sollten nach Möglichkeit in angrenzenden Straßen geparkt werden. Die Arbeiten in insgesamt drei Abschnitten erfolgen im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV).