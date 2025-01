Landsberg am Lech (dpa/lby) - Ein Päckchen hat in einer Kaserne im oberbayerischen Landsberg am Lech einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mitarbeiter der Poststelle seien wegen einer verdächtigen Aufschrift auf die Sendung aufmerksam geworden, teilte ein Polizeisprecher mit.