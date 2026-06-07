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Landratswahl Stichwahl bei Landratswahl wahrscheinlich

Die Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist noch nicht komplett ausgezählt. Eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich.

Landratswahl: Stichwahl bei Landratswahl wahrscheinlich
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Wer in das Landratsamt in Saalfeld einzieht, wird bei einer Stichwahl entschieden (Illustration). Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Saalfeld (dpa/th) - Der Ausgang der Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist offen. Bei der Auszählung lieferten sich die Kandidaten von SPD und AfD lange Zeit ein enges Rennen. Nach Auszählung von 150 der 152 Stimmbezirke lag der langjährige Amtsinhaber Marko Wolfram von der SPD vor dem AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Benninghaus. Damit könnte es in zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen. Es zeichnete sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor sechs Jahren ab. 

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Offen sind nach Angeben des Kreiswahlleiters noch zwei Briefwahlbezirke. Der Landkreis im Südosten Thüringens gilt bisher als SPD-Hochburg.