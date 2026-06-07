Landratswahl: Stichwahl bei Landratswahl wahrscheinlich

Saalfeld (dpa/th) - Der Ausgang der Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist offen. Bei der Auszählung lieferten sich die Kandidaten von SPD und AfD lange Zeit ein enges Rennen. Nach Auszählung von 150 der 152 Stimmbezirke lag der langjährige Amtsinhaber Marko Wolfram von der SPD vor dem AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Benninghaus. Damit könnte es in zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen. Es zeichnete sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor sechs Jahren ab.