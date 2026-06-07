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Landratswahl Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird ein neuer Landrat gewählt

Für die SPD könnte die Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt zu einem Stimmungstest werden. Ihr Amtsinhaber Marko Wolfram muss sich gegen zwei Herausforderer behaupten.

Landratswahl: Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird ein neuer Landrat gewählt
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Wer steht künftig an der Spitze des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt? (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Saalfeld (dpa/th) - Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird heute ein neuer Landrat gewählt. Dabei geht es darum, ob sich der langjährige Amtsinhaber Marko Wolfram von der SPD gegen zwei Herausforderer - einen AfD-Kandidaten und einen Parteilosen - behaupten kann. Der SPD-Politiker lenkt die Geschicke in der Ostthüringer Region, die im vergangenen Jahr einen verheerenden Waldbrand erlebte, seit 2014. Für den 52 Jahre alten Wolfram geht es damit um eine dritte Amtszeit. 

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Sein Gegenkandidat ist der AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Benninghaus, der bei der Landtagswahl vor zwei Jahren in der Region ein Direktmandat gewann. Die AfD hatte vor drei Jahren im südthüringischen Sonneberg erstmals in Deutschland eine Landratswahl gewonnen. Als dritter Bewerber geht Wolfgang Wehr ins Rennen. Er ist Bauingenieur und Professor an der Fachhochschule Erfurt. Etwa 80.000 Menschen können bei der Landratswahl ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.