Landratswahl: Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird ein neuer Landrat gewählt

Saalfeld (dpa/th) - Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird heute ein neuer Landrat gewählt. Dabei geht es darum, ob sich der langjährige Amtsinhaber Marko Wolfram von der SPD gegen zwei Herausforderer - einen AfD-Kandidaten und einen Parteilosen - behaupten kann. Der SPD-Politiker lenkt die Geschicke in der Ostthüringer Region, die im vergangenen Jahr einen verheerenden Waldbrand erlebte, seit 2014. Für den 52 Jahre alten Wolfram geht es damit um eine dritte Amtszeit.