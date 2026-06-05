Wer Hunde, Katzen oder Frettchen nach Deutschland verbringen will, braucht hierzu weiterhin einen gültigen EU-Heimtierausweis mit einem Nachweis einer gültigem Tollwutschutzimpfung. Darüber informiert das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Halter, die beabsichtigen, ihren vierbeinigen Liebling mit in den Urlaub ins europäische oder nichteuropäische Ausland zu nehmen, sollten daher rechtzeitig mit dem praktischen Tierarzt in Kontakt treten.
Landratsamt Sonneberg warnt Hunde bei Hitze nicht im Auto lassen
Redaktion 05.06.2026 - 11:52 Uhr