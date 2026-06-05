Wer Hunde, Katzen oder Frettchen nach Deutschland verbringen will, braucht hierzu weiterhin einen gültigen EU-Heimtierausweis mit einem Nachweis einer gültigem Tollwutschutzimpfung. Darüber informiert das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Halter, die beabsichtigen, ihren vierbeinigen Liebling mit in den Urlaub ins europäische oder nichteuropäische Ausland zu nehmen, sollten daher rechtzeitig mit dem praktischen Tierarzt in Kontakt treten.