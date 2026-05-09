Landratsamt Sonneberg: Regionalplan liegt im Entwurf zur Ansicht aus

Umfangreiche Unterlagen im Internet oder in Papierform

Der Entwurf ist sehr umfangreich und umfasst neben Textteilen und einem Umweltbericht auch Begründungen, Themen- und Raumnutzungskarten. Er wird vom 18. Mai bis einschließlich 20. Juli auf der Internetseite der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen veröffentlicht und steht zur Einsichtnahme und zum Herunterladen zur Verfügung. Darüber hinaus können die Bürger aber in den gut neun Wochen auch beim Thüringer Landesverwaltungsamt, Karl-Liebknecht-Straße 4 in Suhl, Haus 3, Raum 1.39/1.40 in den Unterlagen blättern. Hier wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten, telefonisch unter (03 61) 5 33 31 53 01.