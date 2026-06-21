 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Stichwahl um Landratsposten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Landrat Stichwahl um Landratsposten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

SPD oder AfD: Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt entscheidet sich, wer Landrat wird.

Landrat: Stichwahl um Landratsposten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt
1
SPD-Landrat Marko Wolfram bewirbt sich im Kreis Saalfeld-Rudolstadt um seine dritte Amtszeit. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Rudolstadt (dpa/th) - Mehr als 83.000 Bürger des Kreises Saalfeld-Rudolstadt sind am Sonntag noch einmal aufgerufen, über ihren künftigen Landrat abzustimmen. Nachdem im ersten Wahlgang vor zwei Wochen keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatte, kommt es nun zur Stichwahl. Noch im Rennen sind der amtierende SPD-Landrat Marko Wolfram und sein AfD-Herausforderer Thomas Benninghaus.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Kreis im Südosten Thüringens gilt bisher als SPD-Hochburg. Amtsinhaber Wolfram kam vor zwei Wochen auf 47,1 Prozent der Stimmen. Er bewirbt sich um seine dritte Amtszeit. Sein Gegenkandidat von der AfD erreichte im ersten Wahlgang 40,2 Prozent der Stimmen. Die AfD stellt bislang mit Robert Sesselmann einen Landrat im südthüringischen Landkreis Sonneberg. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet.