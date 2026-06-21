Landrat: Stichwahl um Landratsposten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Rudolstadt (dpa/th) - Mehr als 83.000 Bürger des Kreises Saalfeld-Rudolstadt sind am Sonntag noch einmal aufgerufen, über ihren künftigen Landrat abzustimmen. Nachdem im ersten Wahlgang vor zwei Wochen keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatte, kommt es nun zur Stichwahl. Noch im Rennen sind der amtierende SPD-Landrat Marko Wolfram und sein AfD-Herausforderer Thomas Benninghaus.